Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Cihan Deniz, Boran'ı gördü!

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in 40. bölümünden 1. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Boran Alya'ya "Sen benim karımsın" diyor. Fragmana damga vuran olay ise Cihan Deniz'in babasını görmesi oluyor...

Özge Çolak

Her hafta tüm kategorilerde reytinglerde birinci olan Uzak Şehir’in 40 bölümünden ilk fragman yayınlandı.  

Dizi yeni bölümü ile 1 Aralık tarihinde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 

Boran geçen onca zamana rağmen Alya'nın hala kendi karısı olduğunu düşünmekte. Arada kalan Cihan ise karışmak istemese de kendini tutamıyor.

 

Ecmel ise Boran'ın gerçekleri anlayıp yanına geleceğini düşünüyor. 