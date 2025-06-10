Uzak Şehir dizisinin yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Ay Yapım tarafından hazırlanan kamera arkası videosunda "Canlandırdığınız karakterin sizi zorlayan yönleri neler?" sorusuna Ozan Akbaba şu şekilde cevap veriyor:

"Bir oyuncunun isteyebileceği neredeyse bütün her şey Cihan karakterinde toplanmış. Onu da şöyle özetleyebilirim.

Duygudan duyguya geçebilen bir karakter ve bütün duyguları neredeyse yaşayan bir karakter olduğu için bir oyuncu için gerçekten zengin bir hazine diyebilirim.

O yüzden sağ olsunlar var olsunlar ki beni uygun gördüler. Ben de elimden geleni yaptım."