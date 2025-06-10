Uzak Şehir dizisinin yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisi 2 Haziran tarihinde sezon finali yaparak yaz arası verdi. Uzak Şehir dizisinin yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Yeni kareler dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Uzak Şehir yayınlandığı ilk günden bu yana sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Mardin'de çekilen reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisi 2 Haziran tarihinde sezon finali yaparak yaz arası verdi.
Uzak Şehir dizisinin yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Yeni kareler dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Ay Yapım tarafından hazırlanan kamera arkası videosunda "Canlandırdığınız karakterin sizi zorlayan yönleri neler?" sorusuna Ozan Akbaba şu şekilde cevap veriyor:
"Bir oyuncunun isteyebileceği neredeyse bütün her şey Cihan karakterinde toplanmış. Onu da şöyle özetleyebilirim.
Duygudan duyguya geçebilen bir karakter ve bütün duyguları neredeyse yaşayan bir karakter olduğu için bir oyuncu için gerçekten zengin bir hazine diyebilirim.
O yüzden sağ olsunlar var olsunlar ki beni uygun gördüler. Ben de elimden geleni yaptım."