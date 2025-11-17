Uzak Şehir setinden paylaştı! Atakan Özkaya'nın siyah beyaz karelerine beğeni yağdı

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Kaya karakterine hayat veren oyuncu Atakan Özkaya'nın setten yaptığı paylaşımlar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 7
Uzak Şehir setinden paylaştı! Atakan Özkaya'nın siyah beyaz karelerine beğeni yağdı - Resim : 1

Kanal D ekranlarının, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği ve çekimleri Mardin'de gerçekleşen reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", ikinci sezonunda da büyük ilgi görerek Pazartesi günleri tüm kategorilerde birinciliğini korumaya devam ediyor.

2 / 7
Uzak Şehir setinden paylaştı! Atakan Özkaya'nın siyah beyaz karelerine beğeni yağdı - Resim : 2

Dizinin setinde ve sosyal medyada ilgiyle takip edilen başarılı oyuncularından biri olan ve canlandırdığı Kaya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atakan Özkaya, son olarak setten paylaştığı yeni karelerle gündeme geldi.  

3 / 7
Uzak Şehir setinden paylaştı! Atakan Özkaya'nın siyah beyaz karelerine beğeni yağdı - Resim : 3

Oyuncu, babasının cenaze töreninde yaşadığı duygusal anlarda Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşlarının da desteğini alarak yalnız kalmamıştı. 

4 / 7
Uzak Şehir setinden paylaştı! Atakan Özkaya'nın siyah beyaz karelerine beğeni yağdı - Resim : 4

27 yaşındaki oyuncunun set atmosferini yansıtan siyah beyaz fotoğrafları, takipçilerinden kısa sürede yoğun yorum ve beğeni aldı.  