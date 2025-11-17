Uzak Şehir setinden paylaştı! Atakan Özkaya'nın siyah beyaz karelerine beğeni yağdı

Uzak Şehir setinden paylaştı! Atakan Özkaya'nın siyah beyaz karelerine beğeni yağdı
Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Kaya karakterine hayat veren oyuncu Atakan Özkaya'nın setten yaptığı paylaşımlar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Kanal D ekranlarının, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği ve çekimleri Mardin'de gerçekleşen reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", ikinci sezonunda da büyük ilgi görerek Pazartesi günleri tüm kategorilerde birinciliğini korumaya devam ediyor.
Dizinin setinde ve sosyal medyada ilgiyle takip edilen başarılı oyuncularından biri olan ve canlandırdığı Kaya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Atakan Özkaya, son olarak setten paylaştığı yeni karelerle gündeme geldi.
Oyuncu, babasının cenaze töreninde yaşadığı duygusal anlarda Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşlarının da desteğini alarak yalnız kalmamıştı.
27 yaşındaki oyuncunun set atmosferini yansıtan siyah beyaz fotoğrafları, takipçilerinden kısa sürede yoğun yorum ve beğeni aldı.