Uzak Şehir'de şaşırtan ayrılık! Dizinin Özkan’ı Yunus Eski diziye veda ediyor

Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız’ın oturduğu ‘Uzak Şehir’ dizisi Pazartesi akşamları seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sezon finaline iki bölüm kalırken bir veda yaşanacak.

YUNUS ESKİ DİZİDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nare’nin eşini canlandıran canlandıran Özkan karakterine hayat veren ödüllü oyuncu Yunus Eski veda ediyor.

Sezon finalinde izleyiciyi heyecanlandıracak gelişmeler yaşanması bekliyor. Uzak Şehir dizisinin 28. Bölümde sezon finali yapacağı biliniyor. Dizinin sezon final bölümünün şoke edici gelişmelere ve sürpriz evliliklere sahne olacağı konuşuluyor.

UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine’nin başlattığı oyuna nokta koyar. Cihan yaşananlara çok net tavır alır, Mine’yle asla bir gelecek kurmayacağını açıkça söyler. Her ne kadar Mine’yi konağa almayacağını dile getirirse de, bebeğin varlığı Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe yaratır.

Nare, içinden atamadığı vicdanıyla yüzleşir, evine döner ve Özkan’ın özgürce yaşayabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. Bu süreçte en büyük desteği yine Şahin verir. Şahin’le vedalaşan Nare, aldığı beklenmedik haberle sarsılır. Ancak bu haber, onun hayatını bambaşka bir yöne taşır, yeni bir başlangıcın kapısını aralar.

Sadakat, Alya’yı göndermenin kolay olmayacağını anlar ama pes etmez. Sınırlarını zorlar, Cihan Deniz’i de konuya dahil eder. Ancak attığı bu adım kontrolü elinden alır, işler içinden çıkılmaz bir hal alır.

Cihan, peşini bırakmadığı Suriyeliyle ilgili yeni bir gelişme öğrenir. Şahin’le birlikte hareket eder, Boran’ın katilini ortaya çıkarır. Ama bu gerçek kimin evine ateş düşürecek, kimin içindeki yangını söndürecektir?