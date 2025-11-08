Uzak Şehir'in 37. bölümünden yeni kareler yayınlandı

Uzak Şehir'in 37. bölümünde neler olacak?

Ecmel’in Cihan’a açtığı savaş, Albora Ailesi’ni sarsacak bir fırtınaya dönüşür. Alya, Cihan’ı bu yangının ortasında korumak için kendi kurallarını koyarken; korkusuz adımlarıyla rüzgârın yönünü değiştirir. Onun cesareti Cihan’ı gururlandırır. Şahin’in öğrendiği gerçek ise her şeyi altüst eder.