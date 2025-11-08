Uzak Şehir'in 37. bölümünden yeni kareler yayınlandı
Sevilen dizi Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D’de ekrana gelmeye devam ediyor. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizinin 37. bölümünden yeni kareler yayınlandı. Peki, Uzak Şehir'in 37. bölümünde neler olacak?
Kanal D ekranlarının her hafta Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", yeni bölüm heyecanını sürdürüyor.
Dizinin merakla beklenen 37. bölümü, 10 Kasım Pazartesi günü seyirciyle buluşacak. Yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair ipuçları içeren 37. bölüm fotoğrafları yayınlanarak izleyicinin merakı daha da arttırıldı.
Uzak Şehir'in 37. bölümünde neler olacak?
Ecmel’in Cihan’a açtığı savaş, Albora Ailesi’ni sarsacak bir fırtınaya dönüşür. Alya, Cihan’ı bu yangının ortasında korumak için kendi kurallarını koyarken; korkusuz adımlarıyla rüzgârın yönünü değiştirir. Onun cesareti Cihan’ı gururlandırır. Şahin’in öğrendiği gerçek ise her şeyi altüst eder.
Boran’ı azmettirenin kendi babası olduğunu öğrenen Şahin, vicdanının ağırlığı altında ezilir. Gerçeği Cihanlara itiraf ederek af dilerken, hesabı kendi elleriyle keser.