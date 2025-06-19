Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni pozlar! Fiziği ile beğeni topladı
Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, Yunanistan'da bulunan Milos Adası'na gitti. Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun fit fiziği, takipçilerinden büyük beğeni topladı.
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Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor.
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Ünsal oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor.
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Dizisi sezon finaline giren Sinem Ünsal, Yunanistan'da bulunan Milos Adası'na gitti.
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Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.