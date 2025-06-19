Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni pozlar! Fiziği ile beğeni topladı

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, Yunanistan'da bulunan Milos Adası'na gitti. Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun fit fiziği, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 7
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni pozlar! Fiziği ile beğeni topladı - Resim : 1

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. 

2 / 7
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni pozlar! Fiziği ile beğeni topladı - Resim : 2

Ünsal oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. 

3 / 7
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni pozlar! Fiziği ile beğeni topladı - Resim : 3

Dizisi sezon finaline giren Sinem Ünsal, Yunanistan'da bulunan Milos Adası'na gitti.  

4 / 7
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan yeni pozlar! Fiziği ile beğeni topladı - Resim : 4

Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.  