Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba 43 yaşına girdi! Eşinden romantik kutlama
Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir'in başarılı oyuncusu Ozan Akbaba (Cihan Albora) 9 Haziran tarihinde 43 yaşına girdi. Akbaba'nın eşi Buket Akbaba sosyal medya hesabından romantik bir kutlama yaptı.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı "İlyas Çakırbeyli" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, şimdilerde ‘Uzak Şehir’ dizisiyle adından söz ettiriyor.
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerinde yer aldığı ‘Uzak Şehir’, hem Mardin’in tmosferi hem de başrollerin uyumuyla ilk bölümünden itibaren seyirciyi kendine ekrana kilitledi.
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Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir'in başarılı oyuncusu Ozan Akbaba (Cihan Albora) 9 Haziran tarihinde 43 yaşına girdi.
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Akbaba'nın eşi Buket Akbaba sosyal medya hesabından romantik bir kutlama yaptı.