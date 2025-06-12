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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın doğum gününe eşiyle romantik anları damga vurdu
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de 'Cihan Albora' karakterine hayat veren Ozan Akbaba 43'üncü yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Oyuncu Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba ile katıldığı doğum günü kutlamasında romantik anlar yaşadı. Kutlama sırasında eşine duyduğu sevgiyi bir kez daha gözler önüne seren Akbaba, eşini dudaklarından öperek aşk dolu bir kareye imza attı. Çiftin bu samimi anı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı yapımlardaki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi edinen Ozan Akbaba, ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, son dönemde ise Sinem Ünsal ile başrolleri paylaştığı Uzak Şehir dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde 43 yaşına girmişti ve eşinden sosyal medyada romantik bir kutlama gelmişti.
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Uzak Şehir'de 'Cihan Albora' karakterine hayat veren Ozan Akbaba 43'üncü yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla bir doğum günü partisinde kutladı.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızları Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer de partiye katılanlar arasındaydı.