Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın doğum gününe eşiyle romantik anları damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı yapımlardaki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi edinen Ozan Akbaba, ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, son dönemde ise Sinem Ünsal ile başrolleri paylaştığı Uzak Şehir dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor.