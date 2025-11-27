Anasayfa Magazin Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın rol aldığı ilk dizi gündem oldu! Görenler şaşırdı
Cihan Albora karakterine hayat veren ve partneri Alya (Sinem Ünsal) ile yaşadığı yoğun aşk hikayesiyle izleyicinin favorisi haline gelen Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisindeki başarısıyla kariyerinin zirve noktalarından birini yaşıyor.Ancak, Ozan Akbaba'nın bu kadar bilinen ve güçlü rollere geçiş yapmadan önceki ilk televizyon deneyimi birçok izleyiciyi şaşırttı.
Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'de, Mardin'deki Albora Ailesi'nin soğukkanlı reisini başarıyla canlandıran Ozan Akbaba, oyunculuğu ile izleyicinin takdirini kazanıyor.
Ancak başarılı oyuncunun kariyerinin başlangıcı, şu anki güçlü karakterinin aksine, oldukça utanç verici bir deneyimle olmuş.
Ozan Akbaba'yı, Uzak Şehir dizisinden çok önce, popüler gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde barmen rolünde izlemiştik.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Akbaba, ilk dizi deneyiminde büyük zorluk yaşadığını ve Aslı Enver ile karşılıklı oynadığı o sahneyi çekerken "utanmıştım" diye itiraf etmişti.