Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş: Mardin inanılmaz bir şehir...

Ünlü oyuncu, “Uzak Şehir gerçekten çok iyi bir proje. Harika gidiyor. Herkes diziyi çok sevdiğini söylüyor. Yoğun çalıştığımız için İstanbul’a çok sık gelemiyoruz ama burası bizim için özlem dolu bir yer. Sevdiklerimiz burada, o yüzden geldiğimizde onlarla zaman geçiriyoruz.” dedi.