Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Çünkü aldatılan ben değilim, o!"
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir'in 16. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Mineyi öğrenen Alya yeni bölüm fragmanına "Seni seven kadına haksızlık etmek istemiyorum, çünkü aldatılan ben değilim, o!" sözleriyle damga vurdu.
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Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Uzak Şehir pazartesi akşamları kanal D’de izleyiciyle buluşuyor. Fenomen dizinin yeni bölüm tanıtımı da dizinin hemen ardından ekrana geldi.
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Yeni bölüm fragmanında Mine ve Cihan'ı gören Alya orayı terk ediyor ve Cihan da arkasından gidiyor.
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Sadakat Albora oğlu Cihan'a "Sana karılık yapıyormuş ne afra tafra yapıyor bu" diye kızıyor.
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Alya da "Çünkü oğlunuz beni kandırdı. Seni seven kadına haksızlık etmek istemiyorum, çünkü aldatılan ben değilim, o!" sözleriyle cevap veriyor.