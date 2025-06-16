Uzanmışım kumsala... Beyza Şekerci'nin plaj stili
Ünlü oyuncu Engin Hepileri ile mutlu bir evliliği olan Beyza Şekerci, yaz sezonunu yakın arkadaşı Bergüzar Korel ile açtı. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şekerci'nin plaj stili büyük beğeni topladı.
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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen oyuncu Beyza Şekerci, 2015'ten beri meslektaşı Engin Hepileri ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ekim 2018'de oğulları Can'ı kucaklayan çift, geçtiğimiz ay 10. evlilik yıl dönümlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Beyza Şekerci, bu kez yakın arkadaşı ve meslektaşı Bergüzar Korel ile yaz tatili sezonunu açtı.
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Üzerinde yeşil ve siyah renklerin hakim olduğu bir bikiniyle Korel'e poz veren Şekerci, bu kareleri "Bu sezon bunu hak etti" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncunun art arda paylaştığı bu tatil pozlarına takipçilerinden de büyük ilgi ve beğeni yağdı.
İşte Beyza Şekerci'nin plaj stili...