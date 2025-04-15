Uzun süredir paylaşım yapmıyordu! Buse Terim ameliyat olduğunu duyurdu

Buse Terim, mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı ile haziran atında tek celsede boşanmıştı. Nil ve Naz adında iki kızı bulunan Buse Terim, boşanma döneminde yaptığı açıklamada "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Buse Terim , bir süredir sosyal medyada sessizliği ile dikkat çekmişti. Ünlü isim boynundan fıtık ameliyatı olduğunu duyurdu.

"Küçük bir operasyon geçirdim"

34 yaşındaki Terim; "Herkese merhaba. Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Buse Terim sağlık durumuna dair şu ifadeleri kullandı: Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp, işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepimiz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum.