'Ve Tanrı Kadını Yarattı', dünya ikonunu uğurladı: Brigitte Bardot’ya veda
'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle sadece bir oyuncu değil, küresel bir özgürlük sembolüne dönüşen Brigitte Bardot, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. 39 yaşında şöhretin zirvesindeyken kameralara veda eden ikonik yüz, asla unutulmayacak...
Efsane isim Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir neslin sinemasını tanımlayan Bardot, sıkı bir hayvan hakları savunucusuna dönüşen yaşamıyla tanınıyordu.
Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadınından inzivaya çekilmiş bir aktiviste dönüşmesi, kültür tarihindeki en keskin kariyer değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Henüz 15 yaşındayken Elle dergisinin kapağında yer aldı. Modellik çalışmaları sayesinde oyunculuğa geçiş yaptı ve yönetmen Roger Vadim ile tanıştı. Çift, Bardot 18 yaşına girdikten kısa süre sonra, 1952'de evlendi.
"VE TANRI KADINI YARATTI"
Uluslararası çıkışını 1956'da Vadim'in yönettiği Ve Tanrı Kadını Yarattı (And God Created Woman) filmiyle yaptı. Saint-Tropez'de geçen filmde canlandırdığı özgür genç kız karakteri, sadece kariyerini başlatmakla kalmadı, kültürel manzarayı da değiştirdi.
Film, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sansasyon yaratarak Bardot'nun özgürleşmiş ikon statüsünü pekiştirdi.