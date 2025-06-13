Vegan yaşamı benimseyen Zeynep Casalini: Çocuklarıma anne sütünden sonra badem sütü verdim
Vegan yaşam felsefesini benimseyen şarkıcı Zeynep Casalini, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Casalini, programda beslenme tercihlerine dair detayları izleyicilerle paylaştı. ünlü şarkıcı "Vegan bir yaşam tarzım var. Çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim. Anne sütünden sonra badem sütü verdim, hiçbir hayvansal gıda tüketmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Duvar ve Dokunma Bana şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Zeynep Casalini, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu.
Şarkıcı Zeynep Casalini, yaptığı samimi açıklamalarda uzun yıllardır benimsediği vegan yaşam tarzının ailesine de yansıdığını belirtti. Casalini, beslenme tercihlerinin aile üyeleri üzerindeki etkilerini dile getirdi.
Uzun yıllardır diyet yaptığını ve kilosunu koruduğunu belirten şarkıcı Zeynep Casalini, beslenme tercihleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Casalini, "Vegan bir yaşam tarzım var. Çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim. Anne sütünden sonra badem sütü verdim, hiçbir hayvansal gıda tüketmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Armağan Çağlayan'ın "Kaç yıldır öldürülmüş canlı yemediniz?" sorusunu Casalini şu şekilde yanıtlıyor:
"15 yıldır. Zaten veganlık yeme biçimi değil. Bunu
anlatmaya çalışıyorum. Yani ben dünyayı böyle algılamayı seçiyorum. İlla sana da diretemem bunu ama istersen anlatırım. Neden ben öyle düşünüyorum? Yani ben deri de giymiyorum işte. Ne bileyim ben der gerçek veganlar öyle zaten. Tabii ki bir yeme alışkanlığı değil bu. Dünyaya
öyle bir versiyon bakıyorum ben ve de öneririm. Yaparsın yapmazsın hiç öyle baskıcı bir şey olamaz yani. Ve bütün
dünya vegan olamaz. Mümkün değil. Yani Afrika'daki
abilere, ablalara ne diyeceksin sen? Kum mu ye diyeceksin? Yani ne yiyecek? Öldürüyor. Gayet etik bir şekilde ve yiyor ve karnı doyuyor. Ama bizimki o değil ki.Bizimki hepimizin yeme alışkanlığı şey eee zevk için ve çok güzel bir şey bu. Bayılıyorum yemek yemeye, deliriyorum yani. Ama eee yani endüstriyelleşmiş her şey gibi.