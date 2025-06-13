Vegan yaşamı benimseyen Zeynep Casalini: Çocuklarıma anne sütünden sonra badem sütü verdim

Armağan Çağlayan'ın "Kaç yıldır öldürülmüş canlı yemediniz?" sorusunu Casalini şu şekilde yanıtlıyor:



"15 yıldır. Zaten veganlık yeme biçimi değil. Bunu

anlatmaya çalışıyorum. Yani ben dünyayı böyle algılamayı seçiyorum. İlla sana da diretemem bunu ama istersen anlatırım. Neden ben öyle düşünüyorum? Yani ben deri de giymiyorum işte. Ne bileyim ben der gerçek veganlar öyle zaten. Tabii ki bir yeme alışkanlığı değil bu. Dünyaya

öyle bir versiyon bakıyorum ben ve de öneririm. Yaparsın yapmazsın hiç öyle baskıcı bir şey olamaz yani. Ve bütün

dünya vegan olamaz. Mümkün değil. Yani Afrika'daki

abilere, ablalara ne diyeceksin sen? Kum mu ye diyeceksin? Yani ne yiyecek? Öldürüyor. Gayet etik bir şekilde ve yiyor ve karnı doyuyor. Ama bizimki o değil ki.Bizimki hepimizin yeme alışkanlığı şey eee zevk için ve çok güzel bir şey bu. Bayılıyorum yemek yemeye, deliriyorum yani. Ama eee yani endüstriyelleşmiş her şey gibi.