Veliaht bugün var mı? Veliaht yeni bölüm ne zaman?

Veliaht'ın 10. Bölümünde neler olacak?

Veliaht'ın 10. Bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez.