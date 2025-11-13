Veliaht bugün var mı? Veliaht yeni bölüm ne zaman?
SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, Perşembe günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht' normalde bugün 10. bölümü ile ekrana gelecekti. Yaşanan uçak kazası nedeni ile Veliaht dizisinin yayınlanıp yayınlamayacağı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Veliaht bugün var mı? Veliaht yeni bölüm ne zaman?
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı Veliaht dizisinin yeni bölümü 13 Kasım Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacaktı.
Yaşanan uçak kazası nedeni ile Veliaht dizisinin yayınlanıp yayınlamayacağı izleyiciler tarafından merak edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht yas nedeniyle yayınlanmayacak. Yeni bölüm 20 Kasım tarihinde ekrana gelecek.
Veliaht'ın 10. Bölümünde neler olacak?
Veliaht'ın 10. Bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez.
Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra’nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya’nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır.