Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın ihanetini 20 yıl sonra itiraf etti

Spice Girls' adlı müzik grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına adım atan Victoria Beckham, 1999'da emekli futbolcu David Beckham ile nikâh masasına oturmuştu. Brooklyn, Romeo, Harper ve Cruz adında dört çocuğu bulunan Beckham çifti, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alıyor. Victoria Beckham ile David Beckham'ın evlilikleri, çatırdasa da yıkılmadı. Çatırtamanın nedeni ise ihanet iddiasıydı.

Viktoria Beckham ilk kez konuştu

Habertürk'ün haberine göre Victoria Beckham, David Beckham'ın hayatını konu alan bir belgeselde 2003'te eşinin kendisini kişisel asistanı olarak görev yapan Rebecca Loos ile aldattığı iddiaları konusunda ilk kez konuştu.

O dönem, dışarıya çok fazla belli etmeseler de David ve Victoria Beckham'ın evliliği o süreçte epey ciddi bir yara aldı. İhanet söylentileri, 2003'te David Beckham'ın Real Madrid takımında oynadığı sırada ortaya çıktı. İleri sürülenlere göre David Beckham, kişisel asistanı olarak görev yapan Rebecca Loos ile yakınlaşmıştı.

David Beckham, ihanet iddiaları hakkında hiçbir zaman konuşmadı. Rebecca Loos ise bu konuda; "O yalnızdı. Birlikte özel zamanlar geçirdik ve ben onu mutlu ediyordum. Evli olan oydu. Beni baştan çıkaran oydu. Sözlerini tutmayan ve kötü davranan oydu; ama karalanan da bendim" dedi.

David Beckham, Rebecca Loos'un anlattığı her şeyi yalanladı ama bu konuda herhangi bir yasal adım da atmadı.

"Nefes almak bile zordu"

Victoria Beckham, aradan geçen 20 yılın ardından bu ihanetin ardından gelen ayların kendisi için ne kadar zorlu olduğunu ilk kez bu kadar açık şekilde getirdi.

Victoria Beckham, bu dönemde bildiği tek şeyin "aileleri için savaşmak" olduğunu vurguladı. 49 yaşındaki Beckham, bu ihanet iddiaları nedeniyle evliliklerinin aylarca gazete manşetlerinde kaldığını belirterek o dönemde nefes almanın bile zor olduğunu, kendilerini boğuluyor gibi hissettiklerini sözlerine ekledi.

"Tam anlamıyla bir kabustu"

Victoria Beckham, o dönemi gözyaşlarına güçlükle hakim olmaya çalışarak hatta zaman zaman gözleri dolarak söyle anlattı: Bu evliliğimizin yüzde yüz en zor dönemiydi. Sanki bütün dünya bize karşıymış gibi geliyordu. Olay şu ki eğer tamamen dürüst olursam biz David ile birbirimize karşıydık. Madrid'e gidene kadar herkes bize karşıymış gibi geliyordu bana. Ama biz birlikteydik, birbirimize sahiptik. İspanya'da ise sanki birbirimizden uzakmışız, birbirimize sahip değilmişiz gibi hissediyorduk. Ve bu üzücüydü. Ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Tam anlamıyla bir kabustu.

"Tamamen dürüst olmak gerekirse, evet kızgınım"

Victoria Beckham o dönemde olup bitenleri bir tür sirke benzetti. Sonra da şunları söyledi: Şehre bir sirk geldiğinde herkes onu sever değil mi? Tabii ki içinde siz olmadığınız sürece.

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, eşi David Beckham'a "kızgın olup olmadığı" sorulduğunda şu yanıtı verdi: Tamamen dürüst olmak gerekirse, evet kızgınım. Bu benim hayatım boyunca yaşadığım en büyük mutsuzluktu.

David Beckham: Victoria benim her şeyim

Bu ihanet olayının ardından evliliklerinin nasıl ayakta kaldığı sorulduğunda David Beckham o dönemi şöyle anlattı: Dürüst olmak gerekirse bunun üstesinden nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Victoria benim her şeyim. Onun ne kadar büyük bir mücadele verdiğini ve acı çektiğini görmek benim için zordu. Ama birbirimiz için ve ailemiz için savaşmamız gerekiyordu.

David Beckham sözlerini şöyle sürdürdü: Sahip olduğumuz her şey uğruna savaşmaya değerdi. Bazı günler uyandığımda 'İşe nasıl gideceğim? O antrenman sahasında nasıl yürüyeceğim? Nasıl hiçbir sorun yokmuş gibi davranacağım? diye soruyordum. Her sabah gözlerimi açtığımda "Bunu nasıl yapacağımı" soruyordum kendime. Fiziksel olarak hasta gibi hissediyordum.