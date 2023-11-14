Victoria Beckham'dan yıllar sonra itiraf: Zorbalığa uğradım

Eski futbolcu David Beckham ile 1999 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve dört çocuğu olan Victoria Beckham, Çocuklar ve Gençler Arasındaki Zorbalığı Önleme Haftası kapsamında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BÜYÜRKEN ZORBALIĞA UĞRADIM"

Kızı Harper Seven ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, çocuklara ve gençlere "Sınıftaki en kibar kişi siz olun" diye seslendi.

Beckham, sözlerine "Güçlü ve şefkat dolu bir çocuk yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Ben büyürken okulda çok zorbalığa uğradım. Harper'a da her zaman kibar olmanın ve biri okulda zorbalığa uğradığında onun yanında yer almanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorum" diye devam etti.

Kızına "Eğer oyun bahçesinde tek başına bir kız görürsen bil ki o senin annendir" dediğini de anlatan Victoria Beckham, okuldayken yaşıtlarının zorbalığına uğradığını ve arkadaş bulmakta zorlandığını itiraf etti.