Victoria's Secret ikonik defilesi beş yıl aradan sonra geri dönüyor

1 / 3
Adriana Lima, Kendall Jenner, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Gidi ve Bella Hadid ve daha birçok "meleğin" yürüdüğü lüks iç giyim markası Victoria’s Secret Fashion Show 2019 yılında iptal edilmişti.
2 / 3
Victoria’s Secret CEO’su Les Wexner 2019’da “Büyümek için gelişmeli ve değişmeliyiz. Bunu göz önünde bulundurarak, geleneksel Victoria’s Secret Fashion Show’u yeniden düşünmeye karar verdik” diyerek şovu iptal ettiklerini duyurmuştu. Şirket, markanın tüm beden şeklindeki modelleri içermemesi nedeniyle eleştirilince 2019’da gösteriyi iptal etmiş ve Victoria’s Secret melekleri şova veda etmişti.
3 / 3
Numberone haberine göre şirket tarafından yapılan açıklamayla Victoria’s Secret Fashion Show, sonbaharda yeniden düzenlenecek.