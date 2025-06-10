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Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, kızlarıyla birlikte yaz sezonunu Antalya'da açtı
Örnek aile olarak gösterilen Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, kızlarıyla birlikte yaz sezonunu Antalya'da açtı. Çiftin doğal ve içten pozları, takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni aldı.
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2009 Miss Belçika birincisi Zeynep Demirel, 2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile hayatını birleştirdi.
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Yıllardır süren örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çeken çift, yakın zamanda üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesiyle ailelerini daha da büyüttü.
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Yade ve Yeda adında iki kızları olan Demirel çifti, geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelen üçüncü çocukları Yasmin ile mutluluklarını katladılar.
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Ünlü çift, kızlarıyla birlikte deniz sezonunu açtı. Volkan ve Zeynep Demirel, kızları Yasmin'in ilk kez denize girdiği keyifli tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaştılar.