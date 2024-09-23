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Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyeti belli oldu
13 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, üçüncü kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.
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Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel son dönemde özel hayatlarıyla gündemdeydi. Uzun bir süre boşanma aşamasında oldukları konuşulan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti, haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
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13 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift, üçüncü kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 10 yaşında Yade ve 7 yaşında Yeda isminde iki kız çocukları olan Volkan ve Zeynep Demirel’in, üçüncü bebekleri de kız olacak.
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Çiftlerden bu konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.