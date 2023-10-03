Wanda Nara ile kız kardeşi Ayasofya'da!

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ünlü futbolcunun Galatararay ile tekrar anlaşması üzerine çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ailesinden gelen isimleri İstanbul'da gezdirmeyi çok seven Nara bu kez kız kardeşi Zaira Nara'ya küçük bir İstanbul gezisi yaptırdı.

FOTOĞRAFLARI 'KIZ KARDEŞİM TÜRKİYE'DE MESAJIYLA PAYLAŞTI

Kardeşi Zaira Nara ile birlikte Ayasofya'ya giden ünlü isim, başörtülü fotoğraflarını "Kız kardeşim Türkiye'de mesajıyla paylaştı.

Fotoğraflara kısa sürede birçok yorum yapılırken 350 bine yakın beğeni geldi.

BAŞ ÖRTÜSÜNÜ BEDAVA VERMİŞTİ

Bir esnaftan başörtüsü almak için fiyat soran Nara, beklemediği bir cevapla karşılaşmıştı. Fiyatını sorduğu başörtüsüne esnaf, "Icardi'yi çok seviyoruz" diyerek bedava vermişti.