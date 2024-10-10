Yabancı Damat dizisinin yıldızı Özgür Çevik evlendi
Bir zamanlar ekranların sevilen dizileri arasında yer alan 'Yabancı Damat'ta 'Nico' karakterine hayat veren Özgür Çevik, sevgilisi Hatice Kartoğlu ile hayatını birleştirdi.
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Oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile Karaköy'deki bir mekanda evlendi.
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Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun bu mutlu günlerine dair anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Çiftin yakın arkadaşları düğünde yer aldı.
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Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya, Hasibe Eren düğüne katılan isimler arasındaydı.