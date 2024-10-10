Yabancı Damat dizisinin yıldızı Özgür Çevik evlendi

Bir zamanlar ekranların sevilen dizileri arasında yer alan 'Yabancı Damat'ta 'Nico' karakterine hayat veren Özgür Çevik, sevgilisi Hatice Kartoğlu ile hayatını birleştirdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yabancı Damat dizisinin yıldızı Özgür Çevik evlendi - Resim : 1

Oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile Karaköy'deki bir mekanda evlendi.

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Yabancı Damat dizisinin yıldızı Özgür Çevik evlendi - Resim : 2

Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun bu mutlu günlerine dair anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Yabancı Damat dizisinin yıldızı Özgür Çevik evlendi - Resim : 3

Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Çiftin yakın arkadaşları düğünde yer aldı. 

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Yabancı Damat dizisinin yıldızı Özgür Çevik evlendi - Resim : 4

Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya, Hasibe Eren düğüne katılan isimler arasındaydı.