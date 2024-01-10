Yabani dizisinin kadrosuna bomba bir oyuncu katılıyor

Salı günlerinin sevilen dizisi Yabani dizisinde başrolleri Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas paylaşıyor. NTC Medya’nın imza attığı, M. Çağatay Tosun’un ise yönettiği diziye Güven karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın dahil olmuştu. Sevilen dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor.

Nur Fettahoğlu, Yabani dizine katılıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nur Fettahoğlu dizinin kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu Özge karakterine hayat vereceği sevilen dizide 20. bölümden itibaren yer alacak ve Güven’in eşi olarak hikâyeye bomba gibi bir giriş yapacak. Böylece dizinin yeni bölümlerinde Neslihan’a (Dolunay Soysert) dişli bir rakip gelecek. Yabani’ye daha sonra bir de erkek karakterinin de katılacağı öğrenildi.