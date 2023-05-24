Yağmur Ünal'dan sevgilisi Serhan Mark Kohen'e romantik kutlama

1983'te evlenip 1987'de boşananTürkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı yapımcı Yağmur Ünal, bir süredir Serhan Mark Kohen ile aşk yaşıyor. Yağmur Ünal, aşkını ilan etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Serhan Mark Kohen ile mutlu birlikteliği süren Ünal, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Sevgilisiyle objektif karşısında poz veren Yağmur Ünal, Serhan Mark Kohen'e "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle seslendi.