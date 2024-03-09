Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Ferit, Seyran'ı kaçırıyor

YALI ÇAPKINI 61. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın Akın ile gitmeyi seçmesi Ferit için büyük bir hayal kırıklığı yaratır ve sinir krizi geçirir.

Seyran bu seçimi Orhan'ı kurtarmak için yapmış olsa da Ferit'i böyle bir durumla baş başa bıraktığı için acı çeker.