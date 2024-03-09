Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Ferit, Seyran'ı kaçırıyor
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dün akşam 61. bölümle ekrandaydı. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Akın'la Seyran'ın sözlendiğini duyan Ferit çılgına dönüyor ve Seyran'ı kaçırıyor...
1 / 10
Star TV'nin gözde yapımlarından Yalı Çapkını, her Cuma akşamı izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı dizi dün akşam 61. bölümle izleyici ile buluştu.
2 / 10
YALI ÇAPKINI 61. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran'ın Akın ile gitmeyi seçmesi Ferit için büyük bir hayal kırıklığı yaratır ve sinir krizi geçirir.
Seyran bu seçimi Orhan'ı kurtarmak için yapmış olsa da Ferit'i böyle bir durumla baş başa bıraktığı için acı çeker.
3 / 10
Dedesinin baskısıyla kendi markasını kurma fikrinden vazgeçmek zorunda kalan Ferit, Nevra'dan hiç beklemediği bir teklif alır.
4 / 10
Ferit hapishanede zor günler geçiren babasını kurtarmak için çare ararken, serbest bırakılması için Ökkeş'in Orhan'dan büyük bir isteği vardır.