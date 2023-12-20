Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizileri birleşiyor

Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizileri Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde iki dizi için sürpriz bir gelişme yaşanacak.

"Sakla Beni ile Yalı Çapkını birleşiyor"

Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler programında bu hafta oyuncu İrem Altuğ'u konuk etti. Sultan rolüyle Yalı Çapkını'nda kamera karşısına geçen İrem Altuğ, bu sezon rolü gereği diziden ayrılmıştı.

Ceyda Düvenci, İrem Altuğ'la olan sohbetinde iki dizinin bir sürpriz yapacağından bahsetti. Sakla Beni adlı dizide Filiz karakterine hayat veren Ceyda Düvenci: "Sakla Beni ile Yalı Çapkını birleşiyor. Aynı yapım şirketinde olduğumuz için, hikaye ve karakterler biraraya gelecek. Repliklerimde daha önce Yalı Çapkını'ndaki karakterlere göndermeler vardı..." dedi.