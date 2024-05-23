Yalı Çapkını'nda şok eden ayrılık iddiası!

Yalı Çapkını cuma akşamlarına damga vurmaya devam ederken diziden şaşırtan bir ayrılık haberi geldi.

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Yalı Çapkını'nda şok eden ayrılık iddiası! - Resim : 1

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın bu hafta ekrana gelecek bölümü, heyecan dolu olaylarla izleyicileri ekrana kilitleyecek.  

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Yalı Çapkını'nda şok eden ayrılık iddiası! - Resim : 2

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide sevilen oyuncunun ayrılacağı iddiası sezon finali öncesi gündeme bomba gibi düştü. 

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Yalı Çapkını'nda şok eden ayrılık iddiası! - Resim : 3

 Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burcu Alptekin’in yönettiği, Mehmet Barış Günger’in ise kaleme aldığı dizide 2 sezondur Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ kulislerden sızan bilgilere göre projeye veda edecek. Bu bu iddianın doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

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Yalı Çapkını'nda şok eden ayrılık iddiası! - Resim : 4

Dizinin yeni bölümünde ayrıca peş peşe çarpıcı sahneler ekrana gelecek. Sezon sonunda anlaşması bitecek olan Buçe Buse Kahraman da bu bölümde aksiyon dolu hareketli sahnelerle adından söz ettirecek. 