Yalı Çapkını'nda şok eden ayrılık iddiası!

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Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın bu hafta ekrana gelecek bölümü, heyecan dolu olaylarla izleyicileri ekrana kilitleyecek.
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Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide sevilen oyuncunun ayrılacağı iddiası sezon finali öncesi gündeme bomba gibi düştü.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burcu Alptekin’in yönettiği, Mehmet Barış Günger’in ise kaleme aldığı dizide 2 sezondur Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ kulislerden sızan bilgilere göre projeye veda edecek. Bu bu iddianın doğru olup olmadığı merak konusu oldu.
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Dizinin yeni bölümünde ayrıca peş peşe çarpıcı sahneler ekrana gelecek. Sezon sonunda anlaşması bitecek olan Buçe Buse Kahraman da bu bölümde aksiyon dolu hareketli sahnelerle adından söz ettirecek.