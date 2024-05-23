Yalı Çapkını'nda şok eden ayrılık iddiası!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burcu Alptekin’in yönettiği, Mehmet Barış Günger’in ise kaleme aldığı dizide 2 sezondur Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ kulislerden sızan bilgilere göre projeye veda edecek. Bu bu iddianın doğru olup olmadığı merak konusu oldu.