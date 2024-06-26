Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den annesi Şevval Sam ile tatil pozları
Yalı Çapkını'nda rol alan Taro Emir Tekin, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı. Tekin, annesi Şevval Sam ile de objektif karşısına geçti.
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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nda rol alan Taro Emir Tekin, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı.
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Dizide Halis Ağa'nın kızı Nükhet'ten olan torunu, Suna'nın eşi Kaya karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin, Bodrum'a gitti.
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Bodrum'da deniz,kum ve güneşin tadını çıkaran Tekin, annesi Şevval Sam ile objektif karşısına geçti.
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Paylaşımına "Mama (anne)" notunu düşen Tekin ile Sam'ın pozları büyük ilgi gördü.