Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den annesi Şevval Sam ile tatil pozları

Yalı Çapkını'nda rol alan Taro Emir Tekin, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı. Tekin, annesi Şevval Sam ile de objektif karşısına geçti.

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Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den annesi Şevval Sam ile tatil pozları - Resim : 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nda rol alan Taro Emir Tekin, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı.

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Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den annesi Şevval Sam ile tatil pozları - Resim : 2

Dizide Halis Ağa'nın kızı Nükhet'ten olan torunu, Suna'nın eşi Kaya karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin, Bodrum'a gitti.

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Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den annesi Şevval Sam ile tatil pozları - Resim : 3

Bodrum'da deniz,kum ve güneşin tadını çıkaran Tekin, annesi Şevval Sam ile objektif karşısına geçti.

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Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den annesi Şevval Sam ile tatil pozları - Resim : 4

Paylaşımına "Mama (anne)" notunu düşen Tekin ile Sam'ın pozları büyük ilgi gördü.