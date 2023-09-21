Yalı Çapkını'nın yeni yıldızı Taro Emir Tekin'den Mert Ramazan Demir paylaşımı

Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda Mert Ramazan Demir'in anlaşamadığı kuzeni 'Kaya'yı canlandıran Taro Emir Tekin, ol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Yalı Çapkını'nda birbirlerinden uzak büyüyen ve hoşlanmayan iki kuzene hayat veren oyuncuların fotoğrafı büyük ilgi gördü.

"EKİP ÇOK TATLI SADECE KARAKTERİ ARIYORUM"

Öte yandan Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin, birkaç hafta önce diziyle ilgili "Çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Muhteşem bir cast, çok mutluyum. Ortama alıştım, herkes hemen kucakladı. Çok tatlı bir ekip, sadece karakteri arıyorum" açıklamasını yapmıştı.