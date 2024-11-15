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Yaprak Dökümü'nün Cevriyesi Güler Ökten 83 yaşına girdi! Bennu Yıldırımlar'dan sürpriz kutlama
2006 yılında Kanal D'de yayınlanan ve hala hafızalarda iz bırakan Yaprak Dökümü dizisinin Cevriyesi Güler Ökten, 83 yaşına girdi. Ökten'in doğum gününde Yaprak Dökümü'nün yönetmeni Mesude Erarslan ve Bennu Yıldırımlar yalnız bırakmadı.
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2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 2010'da final yapan Yaprak Dökümü dizisi izleyici tarafından severek takip edildi.
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Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve osyal medyada hala konuşulmaya devam eden Yaprak Dökümü ekibinden vefa örneği geldi.
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Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye karakterine hayat veren usta sanatçı Güler Ökten, 83 taşına girdi.
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Dizinin yönetmeni Mesude Erarslan ve Bennu Yıldırımlar, Güler Ökten'i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Mesude Erarslan o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.