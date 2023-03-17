Yargı dizisinde büyük değişim! Pars'ın yerine gelecek yeni oyuncu belli oldu

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisinde beklemedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Mehmet Yılmaz Ak, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etti. Ak'ın yerine gelecek isim de belli oldu.

Ekibe yeni isim katılıyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yargı dizisinde savcı değişimi yaşanacak. Kanal D’nin pazar akşamları damgasını vuran dizisine veda eden Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine Yurdaer Okur ekibe geri dönüyor.

Ünlü aktör Yurdaer Okur, daha önce konuk oyuncu olduğu dizinin ortamını çok sevmiş, dizide çok güzel ağırlandığını belirtmişti. Ünlü oyuncu dizide Pars Savcı’ya hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın ayrılığının ardından yeniden ekibe döndü.