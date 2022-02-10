Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir süredir Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Yiğit Kirazcı ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Ancak çiftin, Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile çok yakıştırılan Deniz'in dizideki sıcak yakınlaşma sahnelerinin, ilişkisinde problem çıkardığı ve ilişkilerini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi.

EN SON DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Son olarak yakışıklı oyuncu, 4 Kasım doğumlu sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından aşk dolu bir pozunu paylaşarak kutladı.

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü. İkilinin bu pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

İKİLİDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, Instagram'da birbirini takipten çıkınca sosyal medyada "Aşk bitti" yorumları yapıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.