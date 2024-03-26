Yasemin Kay Allen: Annem benden hala güzel
İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da dünyaya gelen Yasemin Kay Allen, ilk kez ismiyle ilgili detay verdi. Aynı zamanda "Annem hala benden daha güzel" açıklamasını yaptı.
Eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Yasemin Kay Allen, konuk olduğu programda; Kay'ın sanıldığı gibi soyadı değil, 'göbek adı' olduğunu, annesi Suna Yıldızoğlu'nun ismi okunurken daha fonetik durması için bu göbek adını koyduğunu açıkladı.
"KULAĞA HOŞ GELİYOR"
Kay göbek adım. fonetik olarak kulağa daha hoş geliyor diye koyulmuş açıkçası, anlamı yok. Yasemin Allen'den ziyade annem Yasemin Kay Allen demiş. Bana söylediği hikaye bu.
"İNSANIN GÖBEK ADI KAY OLMAZ"
'Büyük Aşıkların Sonuncusu' adlı tiyatro oyunuyla aynı sahneyi paylaştığı Murat Cemcir'in, rol arkadaşının isim itirafına yorumu, "İnsanın göbek adı Kay olmaz ya" şeklinde oldu.
"ANNEM HALA BENDEN GÜZEL"
Öte yandan 34 yaşındaki oyuncu, "Annen senden daha güzeldi yorumlarına alıştım artık. Annem hâlâ benden daha güzel" açıklamasını yaptı.