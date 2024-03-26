Yasemin Kay Allen: Annem benden hala güzel

Eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Yasemin Kay Allen, konuk olduğu programda; Kay'ın sanıldığı gibi soyadı değil, 'göbek adı' olduğunu, annesi Suna Yıldızoğlu'nun ismi okunurken daha fonetik durması için bu göbek adını koyduğunu açıkladı.