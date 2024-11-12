Yasemin Kay Allen'den 'Erdal Kaya ile barıştı' iddialarına yanıt
Dün akşam bir ödül törenine katılan Yasemin Kay Allen, eski sevgilisi Erdal Kaya ile barışma iddialarına yanıt verdi.
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Geçtiğimiz mart ayında gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptıran oyuncu Yasemin Allen, kısa süre sonra ayrılıklarını duyurmuştu.
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Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı. Ünlü isim eski sevgilisiyle yeniden bir araya geldiklerine dair çıkan iddialara ilk kez yanıt verdi.
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'SAYGIM SONSUZ AMA ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'
2. Sayfa Magazin muhabirlerine konuşan güzel oyuncu iddiaları şu sözlerle yalanladı:
''Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil.''