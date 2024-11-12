Yasemin Kay Allen'den 'Erdal Kaya ile barıştı' iddialarına yanıt

'SAYGIM SONSUZ AMA ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'

2. Sayfa Magazin muhabirlerine konuşan güzel oyuncu iddiaları şu sözlerle yalanladı:

''Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil.''