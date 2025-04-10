Yeni aşk iddiası! Bülent Şakrak'ın gönlünü genç tasarımcıya kaptırdığı iddia edildi

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz 2023'te resmi olarak sona ermişti.

Ceyda Düvenci ile boşanmanın hemen ardından Şakrak'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başladı.

Esra Akpınar'la ayrılan Şakrak kısa bir süre sonra kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la ilişkiye başlamıştı.

2025'in ilk aşklarından biri olan Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız son bulmuştu.

Bülent Şakrak, Habertürk'ün haberine göre bu sefer de gönlünü Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. 31 yaşında olan Duygu Arabacıoğlu'nun ayakkabı tasarımcısı olduğu ve Şakrak'la yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi.