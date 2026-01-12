Yeni aşk iddiası! Özgü Namal ve Ercan Han Üşümez'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi
Kızıl Goncalar ve sonrasında Kıskanmak dizileriyle ekranlara iddialı bir dönüş yapan Özgü Namal'ın 6 aydır bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Yıllar önce iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümüyle büyük bir sarsıntı yaşayan ve uzun süre yas tutan Özgü Namal, son dönemde hem başarılı projeleriyle magazin gündeminden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte bir trafik kazası atlatan ve hayranlarını korkutan ünlü oyuncunun, şimdilerde rol aldığı Kıskanmak dizisindeki performansıyla takdir toplarken kalbinin kapılarını da yıllar sonra yeniden açtığı ileri sürülüyor.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, eşinin vefatından sonra hayatına kimseyi almayan ve vaktinin çoğunu çocuklarına ayıran Özgü Namal’ın yaklaşık 6 aydır Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Özel hayatını her zamanki gibi sessiz sedasız ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun bu yeni ilişkisi, ikilinin sosyal medya etkileşimleriyle de dikkat çekiyor. Bioenerji uzmanı olan Ercan Han Üşümez’in Özgü Namal’ı Instagram üzerinden takip etmesine rağmen, gizliliğe büyük önem veren Namal’ın henüz bu takibe karşılık vermediği görülüyor.
Özgü Namal'ın, bu iddialar karşısında nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.