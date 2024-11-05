Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: ''Çok özel bir oyuncu, tam bir jön!''
Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülen Yeşilçam'ın efsane oyuncusu İzzet Günay, yeni nesil oyuncuları beğendiğini söyledi. Günay, "Özellikle biricik Kıvanç'ımız var. Kıvanç Tatlıtuğ çok özel bir oyuncu, tam bir jön. Çok seviyor ve takdir ediyorum dedi.
Vesikalı Yarim, Tophaneli Osman ve Elveda Sevgilim gibi pek çok filmde yer alan Yeşilçam sinemasına adını altın harflerle kazımış usta oyuncu İzzet Günay, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun gibi pek çok kıymetli oyuncuyla çalıştı.
Hürriyet'in haberine göre usta oyuncu geçtiğimiz gün eşi İpek Günay’la birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını geri çevirmeyen sanatçı, sağlığıyla ilgili “Sağlığım çok şükür yerinde, kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi.
İzzet Günay, yeni nesil oyuncuları nasıl bulduğu sorusunu ise şöyle yanıtladı:
“Yeni nesil oyuncuları takip ediyorum ve gerçekten beğendiğim oyuncular var. Özellikle biricik Kıvanç’ımız var. Kıvanç Tatlıtuğ çok özel bir oyuncu, tam bir jön. Çok seviyor ve takdir ediyorum kendisini. Hepsinin kendine has bir duruşu var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Yeni nesle örnek olacaklarına inancım tam.”