Yeşilçam'ın efsane yıldızı Filiz Akın, hayatını kaybetti

Yeşilçam sinemasının en gözde aktrislerinden Filiz Akın'ın yaşama gözlerini yumduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada bir süredir tedavi gören Filiz Akın'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Filiz Akın, 82 yaşındaydı.

Sağlık Bakanlığı'nın şu cümlelerle Filiz Akın'ın vefatını duyurdu: "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

UZUN SÜREDİR MÜCADELE EDİYORDU. FİLİZ AKIN'IN HASTALIĞI NEYDİ?

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Filiz Akın, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı. 13 Ocak 2025 tarihinde konakladığı Bodrum'dan İstanbul'a helikopter ambulans ile getirilmiş ve acil tedaviye alınmıştı.