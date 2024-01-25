Yeşilçam'ın 'kötü adamı' hayatını kaybetti

Korkusuz Korkak ve Umudumuz Şaban'da Kemal Sunal'la, Dünyayı Kurtaran Adam'da Cüneyt Arkın'la oynayan Taşdemir; Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir 82 yaşında yaşamını yitirdi. 40 yılı aşkın süredir İstanbul Silivri'de yaşayan Taşdemir bir süredir tedavi görüyordu.

Taşdemir, TRT'de yayımlanan "Osmancık" ve "Küçük Ağa" dizilerinde de rol almıştı. Verdiği bir röportajda ise "Bugüne kadar Türk sinemasında bir yer kapmışsam, halk beni öyle sevdiyse ondan daha kötü bir rolde oynamayı düşünmüyorum. Çünkü beni sevenlerin gözünde küçülmek istemiyorum. Sinemada olmaktan mutluydum ve halen mutluyum" demişti. En beğenerek oynadığı filmlerden birinin Türkan Şoray ile oynadığı "Asiye Nasıl Kurtulur" olduğunu söyleyen Taşdemir, "Benim hocam Yılmaz Güney'di. Güney, beni ilk olarak Filiz Akın'ın da oynadığı 'Umutsuzlar' filminde oynatmıştı" bilgisini paylaşmıştı.