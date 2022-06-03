Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'dan Rambo'ya duygusal veda
Türk sinemasının, Yeşilçam'ın ‘Rambo’su, aksiyon sahnelerinin vazgeçilez ismi, Sönmez Yıkılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yeşilçam’da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Yıkılmaz bugün Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU"
Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah´tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.
NEDEN RAMBO LAKABI ALDI?
Sönmez Yıkılmaz, bir röportajında şöyle söylemişti:
"... Yabancılarla da çok çalıştım. Erler filmin yabancılarla çektiği bir filmde oynuyordum. Afgan mücahidi canlandırıyordum, karşımızda Ruslar var. Rambo gibi yeşil bir eşarpla başımı bağladım. Askeri bir pantolon, askeri bir bot, yeşil bir atlet giydim. Ağır bir silah aldım elime. Tek elimle kaldırdım. Çaktırmadan yönetmene bakıyordum. Bir ara rejisör 'Rambo Two' dedi. Bir şeyler söylüyor... Çevirmenler bana 'rejisör seni beğendi, Türk rambosu diyor. Sana iyi roller verecek, yapabilir misin' dediler. Dedim ki yaparım, ben aktörüm. Bana Rambovari bir rol veriler. Rus helikopterini taradım, düşürdüm, koştum. Orada Fransız bir gazeteci vardı, resimlerimi çekti. Le Monde gibi dergilerde 'Her yerde Rambo var, bu da Türk Rambo'su diye resimlerim çıktı. Alemdar Film 4.5 günde Rambo isimli bir Rambo filmi çekti. Beni o filmde 9 saat boyunca ellerim bağlı karın altında beklettiler. Başka biri olsa hasta olurdu. Film video filmdi... Tabi ki şansı olmazdı..."