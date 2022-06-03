Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın'dan Rambo'ya duygusal veda

NEDEN RAMBO LAKABI ALDI?

Sönmez Yıkılmaz, bir röportajında şöyle söylemişti:

"... Yabancılarla da çok çalıştım. Erler filmin yabancılarla çektiği bir filmde oynuyordum. Afgan mücahidi canlandırıyordum, karşımızda Ruslar var. Rambo gibi yeşil bir eşarpla başımı bağladım. Askeri bir pantolon, askeri bir bot, yeşil bir atlet giydim. Ağır bir silah aldım elime. Tek elimle kaldırdım. Çaktırmadan yönetmene bakıyordum. Bir ara rejisör 'Rambo Two' dedi. Bir şeyler söylüyor... Çevirmenler bana 'rejisör seni beğendi, Türk rambosu diyor. Sana iyi roller verecek, yapabilir misin' dediler. Dedim ki yaparım, ben aktörüm. Bana Rambovari bir rol veriler. Rus helikopterini taradım, düşürdüm, koştum. Orada Fransız bir gazeteci vardı, resimlerimi çekti. Le Monde gibi dergilerde 'Her yerde Rambo var, bu da Türk Rambo'su diye resimlerim çıktı. Alemdar Film 4.5 günde Rambo isimli bir Rambo filmi çekti. Beni o filmde 9 saat boyunca ellerim bağlı karın altında beklettiler. Başka biri olsa hasta olurdu. Film video filmdi... Tabi ki şansı olmazdı..."