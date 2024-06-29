Yeşilçam'ın tanınan yüzü şimdi nerede, ne yapıyor?

Hafta Sonu Dergisi'nin Instagram sayfasında Mezin Dedeyi imzasıyla yer alan habere göre göre Yeşilçam’ın tanınan yüzü Gülten Kaya şimdilerde huzurevinde yaşamını sürdürüyor. ‘Ah Nerede Vah Nerede’ filmindeki istenmeyen nişanlı kız olarak hatırlayacağınız Gülten Kaya, 1970 yılından sonra evlenip sinemaya veda etmişti.

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Bir kızının ve torunlarının olduğunu söyleyen Kaya, “Üç yıl Darülaceze’de kaldım. Üç yıldır da buradayım. Kızımla ve damadımla bir süre yaşadım ama ne yazık ki damadımla yıldızımız barışmadı" diyor. Yaklaşık üç yıldır da İBB'ye bağlı ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyor. Bugün 78 yaşında olan Gülten Kaya, sağlığının iyi olduğunu ancak diyabet probleminin olduğunu söylüyor.