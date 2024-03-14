Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi

Süper Baba, Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altuğ, pasta üflediği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi - Resim : 1

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti.  

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi - Resim : 2

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta sanatçı sosyal medya hesabından doğum günü pastasını paylaştı.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi - Resim : 3

Altuğ yayınladığı karenin altına "81" yazdı. 13 Mart 1943 doğumlu oyuncunun sevenleri fotoğrafın altına tebrik mesajları yağdırdı.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi - Resim : 4

80 yaşındaki Şevket Altuğ'un eşi de çok ünlü.Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ.