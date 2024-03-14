Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi
Süper Baba, Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altuğ, pasta üflediği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
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'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti.
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta sanatçı sosyal medya hesabından doğum günü pastasını paylaştı.
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Altuğ yayınladığı karenin altına "81" yazdı. 13 Mart 1943 doğumlu oyuncunun sevenleri fotoğrafın altına tebrik mesajları yağdırdı.
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80 yaşındaki Şevket Altuğ'un eşi de çok ünlü.Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ.