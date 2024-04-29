Yiğit Poyraz'dan Survivor itirafı: "Yasmin’i çok özledim, aşk ağır bastı"

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2021 yılı Survivor finalisti olan Yiğit Poyraz, bu sene All Star'dan elenmesiyle birlikte, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasmin Erbil'e kavuşmuştu.
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz'ın elenmesi üzerine birlikte çekilen bir karelerini paylaşarak; "Benim şampiyonum" notunu eklemişti.
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"YASMİN'İ ÇOK ÖZLEDİM"
Mehmet Ali Ebil’in kızı Yasmin Erbil, Dominik’ten yeni gelen erkek arkadaşı Yiğit Poyraz ile önceki gün düzenlenen bir davetteydi. Şampiyonluk için gittiği Survivor yarışmasından elenen Yiğit, "Yasmin’i çok özledim. Aşk ağır bastı" dedi.
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"SONUNA KADAR KALIR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"
Yasmin Erbil de "Sonuna kadar kalır diye düşünüyordum. Ama döndüğü için mutluyum" diye konuştu.