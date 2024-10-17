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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Sabaha kadar kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba
21 Mayıs'ta kızları Mira Milena'ya kavuşan çift özel hayatlarını ne kadar sosyal medyadan uzak tutmaya çalışsa da ara ara paylaşım yapıyorlar. Atiksoy o anlara yenisini ekledi ve Berk Oktay'ın kızı Mira Milena'yı uyutmaya çalıştığını anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u olarak kariyerinde zirveye tırmanan Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında hayatını birleştirdi.
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21 Mayıs'ta kızları Mira Milena'ya kavuşan çift özel hayatlarını ne kadar sosyal medyadan uzak tutmaya çalışsa da ara ara paylaşım yapıyorlar.
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Kızı Mira Milena ve eşi Berk Oktay'ı fotoğraflayan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Sabah kadar kızını uyutmaya çalışan ve hala direnen koca yürekli baba" ifadelerini kullandı.
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Köpekleri Gölge'den de bahseden ünlü oyuncu, "Gölge'nin tatlılığı... Miloş'u kabullenemedi hala. Berk'i çok kıskanıyor" dedi.