Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Sabaha kadar kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba

21 Mayıs'ta kızları Mira Milena'ya kavuşan çift özel hayatlarını ne kadar sosyal medyadan uzak tutmaya çalışsa da ara ara paylaşım yapıyorlar. Atiksoy o anlara yenisini ekledi ve Berk Oktay'ın kızı Mira Milena'yı uyutmaya çalıştığını anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Sabaha kadar kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - Resim : 1

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u olarak kariyerinde zirveye tırmanan Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında hayatını birleştirdi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Sabaha kadar kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - Resim : 2

21 Mayıs'ta kızları Mira Milena'ya kavuşan çift özel hayatlarını ne kadar sosyal medyadan uzak tutmaya çalışsa da ara ara paylaşım yapıyorlar.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Sabaha kadar kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - Resim : 3

Kızı Mira Milena ve eşi Berk Oktay'ı fotoğraflayan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Sabah kadar kızını uyutmaya çalışan ve hala direnen koca yürekli baba" ifadelerini kullandı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Sabaha kadar kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - Resim : 4

Köpekleri Gölge'den de bahseden ünlü oyuncu, "Gölge'nin tatlılığı... Miloş'u kabullenemedi hala. Berk'i çok kıskanıyor" dedi. 