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Yıllar sonra aynı pozu verdiler! Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal bir arada
Ünlüler dünyasının yakın arkadaşlarından Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yeniden bir araya geldi. Ekranın güzel isimleri 2017 yılında verdikleri pozun aynısını yeniden verdiler. Poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni yağmuruna tutuldu.
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Üç güzel oyuncu Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan sosyal medyada gündem olan bir poz geldi.
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3 ünlü isim en son 2017 yılında, hayatını Burak Özçivit ile birleştiren Evcen'in kınasında bir araya gelmişlerdi.
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Evcen'in kınasında bir araya gelen üç güzel, zaman zaman buluşsalar da üçlü şekilde daha önce sevenlerine hiç fotoğraf paylaşmamışlardı.
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Dün akşam gerçekleşen bir davete katılan üç güzel oyuncu 7 yıl sonra bir araya gelerek yan yana poz verdi. Poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni yağmuruna tutuldu.