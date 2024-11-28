Yıllar sonra aynı pozu verdiler! Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal bir arada

Ünlüler dünyasının yakın arkadaşlarından Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yeniden bir araya geldi. Ekranın güzel isimleri 2017 yılında verdikleri pozun aynısını yeniden verdiler. Poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni yağmuruna tutuldu. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yıllar sonra aynı pozu verdiler! Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal bir arada - Resim : 1

Üç güzel oyuncu Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan sosyal medyada gündem olan bir poz geldi.

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Yıllar sonra aynı pozu verdiler! Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal bir arada - Resim : 2

3 ünlü isim en son 2017 yılında, hayatını Burak Özçivit ile birleştiren Evcen'in kınasında bir araya gelmişlerdi. 

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Yıllar sonra aynı pozu verdiler! Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal bir arada - Resim : 3

Evcen'in kınasında bir araya gelen üç güzel, zaman zaman buluşsalar da üçlü şekilde daha önce sevenlerine hiç fotoğraf paylaşmamışlardı.

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Yıllar sonra aynı pozu verdiler! Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal bir arada - Resim : 4

Dün akşam gerçekleşen bir davete katılan üç güzel oyuncu 7 yıl sonra bir araya gelerek yan yana poz verdi. Poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni yağmuruna tutuldu. 