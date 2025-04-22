Yıllarca birlikte oynadılar! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali, Berk Atan'ın son durumunu açıkladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Berk Atan son olarak bir paylaşım yaparak kaburgalarından kırıklar olduğunu açıklamıştı.

"Elim ayağım titredi resmen"

Uzun süre Berk Atan ile Gönül Dağı dizisinde başrolü paylaşan Gülsim Ali, dün akşam katıldığı 2. Sayfa'ya açıklama yaptı.

Gülsim Ali, kaza haberini alır almaz Berk Atan'ın yakınlarını arayarak bilgi aldığını söyledi.Büyük bir panik yaşadığını belirten güzel oyuncu “Elim ayağım titredi resmen, hemen telefona sarıldım” ifadelerini kullandı.

"Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi"

Kazanın yaşandığı bölgedeki arkadaşlarını arayarak son durum hakkında bilgi aldığını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Saat sanırım ikiydi ama ben haberi daha geç aldım. Meğer kaza daha erken olmuş. Annesi Hülya Hanım’la da görüştüm.Kendisiyle zaten sık sık konuşuruz, çok da kıymet verdiğim bir insandır. Kazayı duyduktan sonra hemen aradım. Dün de yeniden görüştük. Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi geldi. Tabii ki böyle bir kazanın ardından ağrıları varmış ama genel durumu iyiymiş.”