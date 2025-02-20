Yoğun kar yağışı onu da vurdu: Edis metroya bindi

Dün İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aşırı birikme olmuştu. Ünlü şarkıcı Edis çözümü metro kullanmakta buldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yoğun kar yağışı onu da vurdu: Edis metroya bindi - Resim : 1

"Arıyorum", "Martılar", "Dudak" ve "Çok Çok" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Edis, İstanbul'daki yoğun kar nedeniyle metro kullandı.

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Yoğun kar yağışı onu da vurdu: Edis metroya bindi - Resim : 2

34 yaşındaki şarkıcı, metroda çektiği videoyu sosyal medya hesabından "Düştük yollara" notu ile paylaştı.

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Yoğun kar yağışı onu da vurdu: Edis metroya bindi - Resim : 3
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Yoğun kar yağışı onu da vurdu: Edis metroya bindi - Resim : 4

Edis, daha sonra ise Keanu Reeves'in metrodan bir karesini paylaşarak kendine benzetti.