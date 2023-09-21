Yonca Evcimik: Yaşım 60, ruhum ergen

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Yonca Evcimik geçtiğimiz günlerde 60. yaşa özel pozlarını sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada ilgili gören Yonca Evcimik önceki gün konser öncesi yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"60 oldum ama ruhum hala ergen"

Yonca Evcimik son olarak Ankara’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Ankara konserinden sahneye pastayla gelen dansçılarını görünce şaşıran Yonca Evcimik, mumunu üfledikten sonra seyircilere dönerek, "Pasta çok küçük, hepinize yetmesi için belki bir parmak atarsınız” diyerek espri yaptı.

Konser sonrası açıklama yapan Evcimik “60 oldum ama ruhum hala ergen, böyle olmasından da aşırı memnunum. Bu yıl aynı zamanda 45. sanat yılımı kutladığım çok özel bir show hazırlıyorum. 60 yaşıma ve sanat hayatıma böyle bir show yakışırdı. Çok yakında göreceksiniz.” dedi.