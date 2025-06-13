Yüzünü gerdirmişti! Cenk Eren’in son hali gündem oldu

Şarkıcı Cenk Eren, 58 yaşında geçirdiği yüz germe ameliyatıyla konuşulmaya devam ediyor. Operasyon sonrası ödemli haliyle görüntülenen Eren, sosyal medyada hızla gündem olmuştu. İyileşme sürecini başarıyla tamamlamasının ardından sanatçının yeni hali büyük beğeni topladı.

Eren, operasyonu gerçekleştiren doktoruyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yüzümün mimarı" notuyla paylaşarak teşekkür etti.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in son estetik operasyonlarının ardından ortaya çıkan yeni hali, hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu. Sanatçının değişimiyle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük ilgi görürken, bazı takipçiler yeni görünümünü eleştirdi.

Cenk Eren'in fotoğrafına yorum yapanlar arasında "Eski Cenk değilsin," "Beğenmedim" ve "Hiç olmamış" gibi ifadeler dikkat çekti.

Cenk Eren, Ocak 2025'te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yüz germe estetiği hakkında net bir açıklama yaparak merakları gidermişti. Eren, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum: Böyle görünmek için. Saygılar, sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.